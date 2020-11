Empoli-Reggina, i convocati amaranto: cinque assenze per Toscano

Tutti i calciatori amaranto a disposizione del tecnico Toscano per la trasferta di Empoli

Al termine della rifinitura di stamane, il tecnico Domenico Toscano ha diramato la lista dei 23 convocati che prenderanno parte alla trasferta di Empoli. Confermate le assenze degli infortunati Faty e Charpentier, ai quali si aggiungono quelle di Ménez (squalificato), Plizzari e Lafferty. Quest’ultimo, colpito da un grave lutto, ha fatto ritorno in Irlanda per stare insieme alla famiglia. Non farà parte della spedizione toscana, nonostante la doppia negatività al covid, l’estremo difensore di proprietà del Milan, il quale tornerà dopo la sosta. Recupera, invece, l’attaccante Vasic.

Di seguito, i convocati amaranto:

Portieri: Farroni, Guarna.

Difensori: Cionek, Delprato, Di Chiara, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Peli, Rolando, Rossi, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Crisetig, De Rose, Folorunsho, Marcucci, Mastour, Rivas, Situm.

Attaccanti: Bellomo, Denis, Vasic.

Indisponibili: Charpentier, Faty, Lafferty, Plizzari. Squalificato: Ménez.