Empoli, Dionisi: ”Reggina tra le squadre più importanti. Ménez? Avrei preferito ci fosse”

Alla vigilia di Empoli-Reggina, il tecnico degli azzurri Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida del ”Castellani”. Di seguito, le sue parole al canale ufficiale del club toscano:

Sulla partita di domani: ”Ho visto bene la squadra. Affrontiamo una squadra che a livello agonistico e di esperienza è una delle squadre più importanti del campionato ma noi vogliamo dire la nostra. Non siamo contenti del risultato della partita precedente e vogliamo dimostrarlo sul campo. Ho visto i ragazzi volenterosi di migliorarsi e non accettare un risultato che ci ha visto sconfitti. La sconfitta è arrivata ma non ne farei un dramma. Dovremo essere bravi a concedere il meno possibile, ma siamo sulla strada giusta. Sono sicuro che domani non sbaglieremo atteggiamento. Non credo che la Reggina verrà qua per fare una gara d’attesa”.

Cambi in difesa? E’ possibile ma anche non probabile, ma non sono preoccupato per questo. La linea difensiva ha bisogno di continuità. Per noi domani è una partita importantissima.

Sui precedenti favorevoli all’Empoli: ”Non credo tanto ai numeri perché spesso numeri così esorbitanti possono essere smentiti e non possiamo basarci sui numeri”.

Sull’assenza di Ménez: ”Per certi versi la sua assenza è un peso per la Reggina, per altri rende la Reggina più squadra. Non me ne vogliano entrambi. Parliamo di un calciatore che da solo fa la differenza, ma che tante volte gioca individualmente e sicuramente sarebbe stato un pericolo affrontarlo. Per altri aspetti credo che la Reggina senza di lui potrebbe compattarsi ancor di più. La sua assenza non la vedrei come un rinforzo per noi, forse avrei preferito che la Reggina lo avesse in campo”.