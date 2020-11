Brignoli e Taibi: i due portieri goleador domani si sfidano a distanza in Empoli-Reggina

Entrambi sono passati alla storia: due colpi di testa, due reti, un’impresa che rimane negli annali. Massimo Taibi ed Enrico Brignoli, rispettivamente Ds della Reggina e portiere dell’Empoli sono accumunati dalla stessa statistica, fanno parte della ristretta cerchia di portieri che hanno siglato almeno una rete nella massima divisione italiana. Reti storiche che hanno dato alla Reggina, nella stagione 2000-01, la possibilità di giocarsi i play-out, poi persi contro il Verona e al Benevento (squadra dove militava ai tempi Brignoli) il primo storico punto nella prima stagione dei campani in Serie A, poi conclusasi con la retrocessione delle streghe. Nonostante i tristi epiloghi delle due squadre questi sono stati momenti storici per il calcio italiano, segni indelebili che vengono ricordati tutt’oggi.

Ritornando ai giorni nostri, in particolar modo al match di sabato, il portiere empolese si sta confermando come uno dei migliori estremi difensori del campionato cadetto. La difesa azzurra ha concesso solo cinque volte agli avversari di andare in rete, perdendo solo a Venezia. Mister Dionisi ha schierato per le prime sei giornate sempre gli stessi uomini dal primo minuto: partendo da destra verso sinistra, troviamo il terzino serbo Aleksa Terzic, come coppia centrale è ben consolidato il binomio tra l’esperto Simone Romagnoli e il greco Dimitrios Nikolau, a finire il quartetto difensivo troviamo l’ex Genoa e Lecce Riccardo Fiamozzi, a completare il tutto troviamo l’insostituibile Brignoli. Gli amaranto proveranno a far breccia nella difesa azzurra con un reparto offensivo che dovrà rinunciare a Jérémy Ménez, a causa della squalifica rimediata nel match contro la SPAL e a Kyle Lafferty, ritornato in patria a causa di problemi familiari, oltre alle assenze all’assenza di Charpentier, e alle condizioni non ottimali di Vasic. Tanti i problemi per mister Toscano, che si affiderà sicuramente a Germàn Denis, in cerca della prima gioia personale e Nicola Bellomo: sarà compito loro provare a scardinare la difesa di Dionisi e la porta di Brignoli.

di Santo Nicolò