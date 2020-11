Visti da vicino: l’Empoli raccontato da Alessio Cocchi (PianetaEmpoli.it)

Quattro vittorie, un pareggio ed una sconfitta. È questo il bilancio attuale dell’Empoli, che sabato 7 novembre alle ore 16 sfiderà la Reggina al ”Castellani”. A pochi giorni dal match, abbiamo contattato Alessio Cocchi, collega di PianetaEmpoli.it, il quale ha presentato ai lettori di RNP il prossimo avversario della Reggina, illustrandone la situazione.

DIFFERENZE DALLA SCORSA STAGIONE- ”Rispetto alla passata stagione la squadra, a livello di organico, è cambiata davvero poco. Sono però mutate due cose fondamentali: l’allenatore e la pressione. Alessio Dionisi sembra essere davvero l’uomo giusto al posto giusto, e la squadra quest’anno non ha l’assillo del dover vincere per forza, situazione che lo scorso anno si è trasformata in un boomerang”.

IL MERCATO- ”E’ stato un mercato molto simile a quello che si puo’ fare a gennaio. La scorsa estate sono stati fatti investimenti davvero importanti, nell’intento di tornare subito in serie A, le cose però sono andate diversamente. Si è voluto dar fiducia alla maggior parte del gruppo, credendo sempre nelle qualità di questi giocatori e sono quindi arrivati alcuni elementi che dovevano semplicemente puntellare cio’ che di importante già c’era. Basti pensare che la formazione base dell’Empoli tra i suoi titolari nove/dieci elementi della passata stagione. E’ stato un mercato intelligente e ad adesso (poi vedremo cosa dirà il campo) non pare mancare niente”.

LE PRIME SEI USCITE- ”Non si può non dire che l’Empoli è partito davvero bene, oltre ogni più rosea aspettativa. Impressioni positive, si vede che c’è un bello spirito e che finalmente in campo va una squadra e non solo undici maglie identiche come nella passata stagione. C’è grande sacrificio da parte di tutti e c’è comunione di intenti. La squadra sembra libera di testa e questa serenità, con questa squadra forte, potrebbe essere l’arma in più”.

LA SQUADRA- ”Si gioca con un 4-3-1-2. La caratteristica principale potrebbe essere la grande pressione che tutta la squadra esercita. Piace giocare la palla sia in orizzontale che in verticale e si sfruttano molto le corsie laterali vista la grande fisicità che c’è davanti con i finalizzatori pronti a raccogliere. E poi c’è questa piacevole scoperta di Moreo come trequartista, vero coniglio dal cilindro di Dionisi”.

PUNTI DI FORZA E PUNTI DEBOLI- ”Tra i punti di forza indubbiamente il reparto offensivo e delle riserve importanti per la categoria. Punto debole, forse ogni tanto qualche leggerezza di troppo dietro”.

INDISPONIBILI– ”Al momento sono fuori Zurkowski (per covid) e Pirrello (mal di schiena)”.

a.c.