Verso Empoli-Reggina, dubbi a centrocampo per la formazione toscana

Sabato la Reggina torna in campo, in trasferta contro l’Empoli. La compagine toscana allenata da Dionisi, è reduce dalla sconfitta di Venezia ma nonostante la battuta d’arresto è riuscita a mantenere la vetta della graduatoria. Secondo quanto riporta il portale pianetaempoli per la partita di sabato lo schieramento dei toscani dovrebbe essere quello già visto in queste prime giornate e che ha iniziato il match a Venezia e che dovrebbe sfidare la Reggina.

“Il dubbio principale è sulla mediana ma Ricci pare di una spanna avanti ad Haas. Anche Casale cresce ed insidia una maglia a Nikolaou, ma per il resto l’undici dovrebbe essere già scritto” scrive il giornale online dedicato alle notizie sull’Empoli.