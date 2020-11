Verso Empoli-Reggina: 20 maggio 2007, dall’inferno al paradiso…

Sabato la 18esima edizione di Empoli-Reggina, per quanto concerne le gare giocate in campionato: nel 2007, al Castellani, gli amaranto diedero vita ad una storica impresa...

20 maggio 2007, serie A, penultima giornata. Allo stadio Castellani di Empoli, la Reggina di Walter Mazzarri sta vedendo svanire un miracolo calcistico proprio sul più bello. Al rientro negli spogliatoi infatti, Lucarelli e compagni sono sotto addirittura di tre gol, dopo un primo tempo da incubo che aveva visto i padroni di casa dilagare in poco meno di un quarto d’ora, con le reti di Vannucchi, Moro e Saudati.

La festa dunque, sembra tutta per gli azzurri, ai quali basta pure un punto per centrare un’incredibile qualificazione in Coppa Uefa. I tifosi amaranto presenti nel settore ospiti, rendono comunque omaggio ai propri beniamini, capaci di alzare la testa a dispetto di 15 punti di penalizzazione, poi ridotti ad undici: un applauso scrosciante accoglie la Reggina, tornata in campo prima degli avversari, con Mazzarri che si alza dalla panchina per ricambiare.

Quella che sembrava una cocente delusione, si trasforma in una impresa surreale. Al 7′ Vigiani, entrato da pochi minuti, anticipa compagni ed avversari sull’angolo di Modesto, superando Bassi di testa ed accorciando le distanze. La speranza amaranto si riaccende, ad alimentarla quattro minuti dopo è un altro colpo di testa vincente, firmato questa volta da Amoruso, su cross dello stesso Vigiani. 3-2, ma non basta: per puntare ancora verso un autentico miracolo, bisogna trovare il 3-3 e sperare che il Catania, diretta concorrente, non vinca in casa della Sampdoria.

L’Empoli, decisamente dimesso rispetto alla prima frazione, resiste ai disperati attacchi reggini fino al minuto 38, quando Farina indica gli undici metri dopo la trattenuta di Ficini su Lucarelli. Dal dischetto va Amoruso che insacca, ma il direttore di gara ordina la ripetizione, visto che alcuni calciatori della Reggina erano entrati nell’area toscana prima del tiro. Nick Dinamite non fa una piega, si riprende il pallone e lo scarica alle spalle di Bassi, a pochi metri dai supporters amaranto.

Incredibile ma vero, Empoli-Reggina finisce 3-3, mentre dalla Liguria arrivano ottime notizie: nonostante non avesse più nulla da chiedere al suo campionato, la Sampdoria ha battuto il Catania. Gli amaranto esultano come se fossero già salvi, anche se in merito al pareggio del Castellani non mancheranno le roventi polemiche sia del Catania che del Chievo. L’eroica Reggina di Mazzarri, festeggerà una delle più grandi imprese del calcio nostrano una settimana dopo, contro il Milan. Ma come amiamo dire in casi del genere, questa è un’altra storia…

Di seguito il tabellino di quell’Empoli-Reggina, e subito dopo il video con gli highlights della sfida, tratto dal canale youtube SuperGreg.

SERIE A 2006/2007, 37esima giornata (20/5/2007)

EMPOLI – REGGINA 3 – 3

Empoli: Bassi, Raggi, Marzoratti, Tosto (26′ st Ficini), Ascoli (21′ st Iacoponi), Buscè, Almiron, Marianini, Moro, Vannucchi, Saudati (43′ st Coralli). In panchina: Balli, Rincon, Baldanzeddu, Cesaretti. Allenatore: Cagni.

Reggina: Campagnolo, Lanzaro (33′ st Nardini), Lucarelli, Aronica, Mesto (6′ st Vigiani), Amerini (32′ pt Gazzi), Tedesco, Modesto, Foggia, Amoruso, Bianchi. In panchina: Puggioni, Di Dio, Nielsen, Missiroli. Allenatore: Mazzarri.

Arbitro: Farina di Novi Ligure.

Marcatori: 9′ pt Vannucchi, 22′ pt Moro, 23′ pt Saudati; 7′ st Vigiani, 11′ st Amoruso, 39′ st Amoruso (rig).

Note- Ammoniti: Lucarelli, Moro, Amerini, Saudati, Marianini, Aronica, Foggia, Ficini. Angoli: 0-4.