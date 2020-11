Serie D, stop al campionato fino al 29 novembre, ad eccezione dei recuperi

Si ferma anche il campionato di Serie D. A seguito del nuovo DPCM, la Lega Nazionale Dilettanti ha disposto la sospensione del campionato che riprenderà, secondo le attuali previsioni, domenica 29 novembre.

Il pallone non rimarrà comunque del tutto immobile, dato che la LND ha specificato che nel frattempo le date inizialmente previste per i turni di campionato, verranno sfruttate per disputare i tanti incontri da recuperare accumulati nel corso delle prime giornate nei nove gironi di Serie D.

Stabilito già il calendario di tali incontri, compresi quelli del Girone I che riportiamo di seguito.

15 novembre: Gelbison-Città di Sant’Agata, Roccella-Troina

22 novembre: Troina-Castrovillari, ACR Messina-Gelbison