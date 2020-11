Serie B, Pisa-Ascoli a rischio: bianconeri in piena emergenza Covid

Nove calciatori e tre membri del comparto tecnico, compreso mister Berotto. Sale a dodici il numero dei positivi in casa Ascoli, così come comunicato in una nota dallo stesso club marchigiano.

“Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A.- si legge- comunica che Mister Bertotto e quattro calciatori sono risultati positivi al Covid-19 dopo l’ultimo test naso-faringeo effettuato al gruppo squadra.

Salgono dunque a dodici i positivi in casa Ascoli: l’allenatore, nove calciatori e due componenti dello staff. I tesserati sono in isolamento fiduciario presso le proprie abitazioni come da protocollo medico sanitario”.

Al momento non giungono notizie circa una richiesta di rinvio della gara col Pisa, in programma sabato e valevole per il 7° turno, ma c’è il rischio che la sfida del Romeo Anconetani non si giochi, soprattutto se la situazione dovesse peggiorare.