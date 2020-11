La Reggina verso Empoli: gli aggiornamenti dal Sant’Agata

La Reggina tornerà in campo sabato pomeriggio ad Empoli (ore 16) per la settima giornata del campionato di serie B. La squadra di Mimmo Toscano prosegue il suo lavoro quotidiano di preparazione alla sfida contro la capolista. Di seguito il report sull’allenamento della Reggina, attraverso la nota ufficiale diramata dalla società amaranto.

“In mattinata la squadra si è ritrovata sul campo numero 1 del centro sportivo Sant’Agata. Alla fase di riscaldamento hanno fatto seguito esercitazioni tattiche in undici contro zero e palle inattive. Per la giornata di domani è prevista la consueta rifinitura, al termine della quale il gruppo partirà alla volta di Empoli”. E’ quanto si legge sul sito ufficiale della Reggina.