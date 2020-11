Reggina, anche ad Empoli col doppio centravanti? L’ipotesi è concreta

Verso Empoli-Reggina: Toscano studia le mosse da contrapporre alla capolista, negli ultimi sedici metri possibile conferma per lo stesso trio visto in casa del Pordenone.

Nessuno stravolgimento tattico. Nonostante l’assenza di Menez ed una vittoria che manca da un mese, anche ad Empoli Mimmo Toscano potrebbe proporre l’ormai consueto modulo, con il trequartista dietro le due punte. Proprio come successo a Lignano Sabbiadoro, la possibilità di vedere Bellomo trequartista, dietro Lafferty e Menez, è sicuramente concreta.

Un ulteriore ed importante indizio, arriva dalla seduta di ieri mattina.

“Riguardo l’attacco-si legge su Gazzetta del Sud- la seduta ha presentato un comune denominatore: Bellomo, Lafferty e Denis, sono stati provati sempre insieme. Presto per sbilanciarsi sulla probabile formazione, ma l’ipotesi che prevede il doppio centravanti per sopperire all’assenza di Menez, con conseguente conferma del 3-4-1-2, di certo non è da scartare”.