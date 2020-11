Reggina, Lafferty convocato in nazionale: un altro tour de force per l’attaccante

Subito dopo la trasferta di Empoli, Kyle Lafferty raggiungerà la propria nazionale. L’attaccante classe ’87 è stato infatti convocato in vista del triplo impegno dell’Irlanda del Nord, chiamata a disputare tre partite in soli sei giorni.

Il match da cerchiare in rosso, è senza dubbio quello di giovedì 12 novembre, data dello spareggio contro la Slovacchia, che metterà in palio la qualificazione agli europei: la compagine del ct Baraclough si è garantita questo importantissimo appuntamento grazie all’impresa sul campo della Bosnia (vittoria ai calci di rigore, con Lafferty che ha realizzato il secondo tiro dagli undici metri).

Subito dopo, le due gare valevoli per la Nations League. Domenica 15 novembre l’Irlanda del Nord sarà di scena in casa dell’Austria, mentre mercoledì 18 tornerà in patria, per affrontare la Romania.

Tutte e tre le gare si giocheranno in notturna, con calcio d’inizio fissato alle ore 20:45.