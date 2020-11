Una partita, quella tra le squadre di Cozza e Franceschini, che meriterebbe una degna cornice di pubblico, cosa purtroppo impossibile al momento, per i ben noti problemi legati alla pandemia. Il San Luca ha quindi annunciato che il match sarà trasmesso in diretta streaming su Facebook, sulla pagina ufficiale del club: ASD San Luca 1961 .

La sfida si annuncia entusiasmante, con i tre punti in palio che potrebbero proiettare l’una o l’altra in vetta alla classifica, nel caso dei giallorossi, o ad appena due lunghezze dalle prime ma con un’altra partita da recuperare, per quanto concerne i rossoneri.

In campo questo pomeriggio dalle ore 14:30 allo stadio “Corrado Alvaro”, San Luca e Castrovillari si affronteranno per il recupero della 4^ giornata di Serie D.

Serie D: San Luca-Castrovillari in diretta via social

