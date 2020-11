Serie D, Cozza batte Franceschini: al San Luca il derby contro il Castrovillari

Il recupero della quarta giornata di Serie D tra il San Luca e il Castrovillari vede trionfare i giallorossi reggini per 1 a 0. Decisiva per il risultato finale la spettacolare rete in rovesciata di Marchionna, realizzata a metà primo tempo. Il derby calabrese era anche il match speciale tra due ex bandiere della Reggina, Ciccio Cozza, allenatore del San Luca e Ivan Franceschini, tecnico del Castrovillari. I due dopo aver giocato per anni insieme sono stati anche allenatore e vice sulla panchina amaranto.

Con questi tre punti la compagine allenata da Cozza vola a 13 punti in classifica, agguantando la vetta in compagnia di Cittanovese, FC Messina e Acireale.