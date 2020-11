Reggina, le 3 possibili soluzioni di Toscano per sostituire Menez

Jeremy Menez espulso per qualche parola di troppo rivolta all’assistente nel match di domenica al Granillo contro la Spal, è stato squalificato dal giudice sportivo per un turno e dunque salterà la gara di sabato prossimo a Empoli.

L’attaccante francese autore di due reti in queste prime sei giornate di campionato era già mancato alla Reggina nella gara di Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone terminata in parità 2 a 2 con gli amaranto che avevano trovato il pari nel finale con Folorunsho. L’assenza forzata nella Reggina di Menez impone di trovare l’alternativa.

Menez assente, la prima soluzione possibile

In quella occasione il tecnico della Reggina Mimmo Toscano optò per l’attacco pesante: a far coppia con German Denis, infatti, venne schierato Kyle Lafferty che però non incise particolarmente nel match, forse non proprio a suo agio in quella posizione di seconda punta (anche se più volte, durante quella partita, era stato proprio Denis ad agire da supporto all’attaccante nordirlandese. E’ questa la prima soluzione di cui dispone la Reggina per la gara di Empoli, vista l’assenza di Menez.

Il ritorno di Rivas e la possibile sorpresa

Domenica scorsa contro la Spal nei minuti finali si è rivisto in campo Rigoberto Rivas: qualche spunto interessante ed incoraggiante visto che era lontano dal terreno di gioco dalla scorsa stagione. Rivas nei pochi minuti a disposizione ha collezionato uno dei suoi soliti “strappi” che gli permettono di saltare l’uomo con facilità. Le sue caratteristiche, più simili a quelle di Menez, rappresentano per Toscano una seconda ipotesi per sostituire il francese anche se resta da capire quali siano le condizioni atletiche di Rivas, forse ancora non pronto a reggere i novanta minuti e probabilmente più determinante in corso d’opera durante il match. Ma l’ipotesi di un suo impiego da titolare resta concreta.

Il cambio modulo per sostituire Menez

C’è una terza soluzione che potrebbe “stuzzicare” Toscano anche in virtù della difficoltà della trasferta, contro un Empoli che nonostante la sconfitta nell’ultimo turno a Venezia resta capolista della serie B dopo sei giornate. Il tecnico potrebbe ovviare per un cambio di modulo passando dal 3-4-1-2 ad un 3-5-2 più sostanzioso, con Folorunsho in campo nell’undici iniziale e Bellomo ad agire da supporto a Denis, magari anche con una variazione sugli esterni e la scelta di un calciatore maggiormente offensivo. La terza soluzione, oltre i meri numeri, garantirebbe alla Reggina sicuramente maggiore compattezza in mezzo ma anche soluzioni d’attacco differenti.

vin.iel.