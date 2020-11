Qui Empoli, la squadra di Dionisi ai raggi x

Difendere un primo posto ad oggi non purissimo, ma che di sicuro certifica i meriti avuti finora. Sarà questo l’obiettivo dell’Empoli di Alessio Dionisi, che dopo sei giornate di campionato si ritrova capolista in Serie B a pari punti con Chievo Verona e Frosinone. Tredici punti, frutto di quattro vittorie ed un pareggio per i toscani (così come per veneti e laziali), ai danni dei quali è arrivata anche una sconfitta (l’unica in campionato).

Lo score

Gli azzurri sono reduci dalla sconfitta con il Venezia (2-o), un ko che è costato loro la fine del periodo di imbattibilità (esattamente come la Reggina con la Spal). Esordio in campionato vittorioso per gli uomini di Dionisi, che alla prima giornata hanno espugnato il ”Benito Stirpe” di Frosinone. Seconda uscita da un punto soltanto (0-0) contro il neopromosso Monza (unica delle ‘quattro sorelle’ arrivate dalla C affrontate), dopo della quale è arrivato un tris di successi con Pescara (1-2), Spal (2-1) e Pisa (3-1).

La rosa azzurra

Molti giocatori alle prime esperienze in Serie B ma anche diversi punti fermi, come i vari Romagnoli, Fiamozzi, Bandinelli, Stulac, La Mantia, Mancosu e Moreo. Di seguito, tutti i giocatori della rosa:

P: Brignoli, Furlan, Pratelli. D: Casale, Fiamozzi, Nikolaou, Parisi, Pirrello, Romagnoli, Terzic, Viti, Zappella. C: Bajrami, Bandinelli, Cambiaso, Damiani, Haas, Kurwowski, Ricci, Stulac. A: Klimavicius, La Mantia, Mancuso, Matos, Moreo, Olivieri.

Le assenze

Per la sfida del ”Castellani” contro gli amaranto, il tecnico dei toscani potrebbe dover fare nuovamente a meno del centrocampista Zurkowski. Risultato positivo al covid, giovane 23enne di proprietà della Fiorentina sembra essere destinato a rinviare ancora il proprio debutto in campionato. In dubbio il difensore Pirrello, assente nell’ultima uscita con il Venezia.