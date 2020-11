Reggina, un caso Covid nell’U16: sospese le attività di scuola calcio e settore giovanile

Dopo la sospensione dei campionati giovanili (dall’U17 in giù), in casa Reggina si fermano anche tutte le attività legate alla scuola calcio ed al settore giovanile. La causa è una positività al Covid, riscontrata all’interno della compagine Under 16 amaranto e che, di conseguenza, scatena una sorta di effetto domino che va a sospendere, fino a nuova comunicazione, tutte le attività svolte all’interno del centro sportivo Sant’Agata eccetto quelle della Prima Squadra di mister Toscano.

Da capire come si evolverà anche la situazione relativa al campionato Primavera, dal momento in cui i ragazzi di mister Falsini, facenti parte del settore giovanile, ad oggi si trovano ‘bloccati’. Di seguito, la nota del club amaranto:

La Reggina comunica che, a seguito di un caso positivo al covid-19 nella formazione under 16 e in attesa dell’imminente Dpcm, le attività della scuola calcio e settore giovanile vengono sospese fino a nuova comunicazione.

La Reggina ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo anticovid FIGC