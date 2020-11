Reggina, anche Colantuono esalta Denis: “Serietà ed attaccamento, è un ragazzo straordinario”

Proprio durante l’esperienza di Bergamo, nelle fila dell’Atalanta, German Denis esplose definitivamente per quanto riguarda il calcio italiano, realizzando circa 50 gol in quattro stagioni. Ad incoraggiare El Tanque, in questo momento per lui complicato, è l’allenatore di quell’Atalanta, ovvero Stefano Colantuono, intervistato dalla Gazzetta del Sud.

“Il dispiacere di Denis dopo il rigore sbagliato contro la Spal? E’ l’ennesima dimostrazione di serietà ed attaccamento, da parte di un ragazzo straordinario. Di sicuro la gente di Reggio Calabria gli sarà entrata nel cuore, ma la sua presenza in sala stampa ed il suo dispiacere non mi sorprendono: lo conosco benissimo, vi posso garantire che stiamo parlando di un giocatore che, oltre a fare ancora la differenza, dà tutto sé stesso per la causa, sia in partita che in allenamento”.

Sui messaggi d’affetto della gente nei confronti del centravanti argentino. “Sono contento di questo, di sicuro lo aiuteranno a sbloccarsi presto. Anche con me, quando giocava nell’Atalanta, ha fallito due calci di rigore, ed anche all’epoca il dispiacere glielo si leggeva negli occhi. Gli ho sorriso e gli ho dato una pacca spalla, dicendogli di non preoccuparsi. Sono certo che la stessa cosa avrà fatto mister Toscano. German è un trascinatore, un esempio per i giovani: da qui a breve tornerà a segnare, come ha sempre fatto. Per quanto mi riguarda, gli mando un abbraccio da fratello maggiore”.