Verso Empoli-Reggina, le ultime dall’infermeria amaranto

In vista della trasferta in terra toscana, la Reggina dovrà sicuramente fare a meno di tre calciatori.

Quattro assenze nelle fila della Reggina, per quanto riguarda l’allenamento odierno. Nonostante la guarigione dal Covid, sul campo del Sant’Agata non si è visto Alessandro Plizzari (agli ordini di Maurizio Guido, preparatore dei portieri, hanno lavorato Guarna, Farroni ed il giovane Lofaro), il quale dovrebbe comunque riaggregarsi al resto del gruppo già domani.

In lista indisponibili, anche Ricardo Faty e Nikola Vasic: il mediano è alle prese con il brutto infortunio rimediato in Coppa (stiramento all’adduttore), mentre l’attaccante ha lavorato in palestra, in attesa di superare definitivamente l’infiammazione al ginocchio.

Lavoro a parte per Gabriel Charpentier (nella foto di Maurizio Laganà, l’ex Avellino impegnato in alcune esercitazioni col pallone), sempre più vicino al recupero fisico, imposto sia dai postumi dell’infortunio risalente allo scorso dicembre che al Covid, contratto lo scorso agosto.

In vista della trasferta del Castellani, Plizzari è quello che ha più chance di recupero, mentre per Vasic si deciderà nei prossimi giorni. Charpentier dovrebbe tornare subito dopo la sosta, mentre Faty entro la prima metà di dicembre. Alle assenze di questi ultimi due calciatori, sabato si aggiungerà ovviamente quella di Menez, fermato dal Giudice Sportivo.