Assenti Plizzari, Faty e Vasic : l’attaccante svedese ha lavorato in palestra, mentre il portiere scuola Milan dovrebbe essere regolarmente in gruppo già domani. Menez e Marcucci non hanno preso parte alla partitella, dopo aver lavorato con il gruppo per tutta la seduta. Prosegue infine l a tabella di marcia di Charpentier, che spera ad esserci dopo la sosta: l’attaccante francese è rimasto sempre a parte, lavorando anche con il pallone.

Partitella conclusasi con il punteggio di 3-1 a favore degli arancioni. In grande spolvero Lafferty, autore di una tripletta (per i neri, a segno Mastour).

Esercitazioni tattiche in vista dell'Empoli, in un Sant'Agata finalmente riaperto alla stampa.

Reggina, il report dell’allenamento: lavoro tattico per gli amaranto, tripletta di Lafferty in partitella

