Serie D Girone I, domani due recuperi della 4^ giornata

Saranno due i recuperi in programma domani, mercoledì 4 novembre, nel Girone I di Serie D; si tratta di due derby, quello calabrese tra San Luca e Castrovillari e quello siciliano tra Licata e Paternò, entrambi validi per la 4^ giornata di campionato.

Nel confronto calabrese spicca il duello a distanza tra i due tecnici, Cozza e Franceschini, ex compagni di squadra nella Reggina (clicca qui). Per i gallorossi occasione ghiotta da provare a sfruttare: con un successo raggiungerebbero al comando Acireale, Cittanovese e FC Messina; anche i Lupi del Pollino possono puntare in alto con tre punti e un’ulteriore partita da recuperare.

Recuperi 4^ giornata (04/11/2020)

Licata-Paternò: Borriello di Arezzo (Carbone-Leonardi)

San Luca-Castrovillari: Bonacina di Bergamo (Pinna-Peloso)

Classifica

13 Acireale, Cittanovese, FC Messina

12 Biancavilla

11 S. Maria Cilento

10 San Luca*

9 Licata*

8 Castrovillari**, ACR Messina*

7 Dattilo, Paternò*

6 Città di Sant’Agata*

5 Rotonda

4 Gelbison**, Troina**

3 Marina di Ragusa

2 Rende

0 Roccella*

*una partita in meno

**due partite in meno

Prossimo turno – 7^ giornata (08/11/2020)

Acireale-Licata

Castrovillari-Città di Sant’Agata

Dattilo-Troina

Gelbison-Biancavilla

FC Messina-Marina di Ragusa

Paternò-Rende

Roccella-ACR Messina

Rotonda-Cittanovese

San Luca-S. Maria Cilento