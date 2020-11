Serie B, il punto: L’Empoli cade tra la nebbia, prima vittoria per Pordenone e Monza

Prima sconfitta stagionale per l’Empoli, raggiunto da Chievo e Frosinone. Primo sorriso per il Monza, cadono le calabresi nella sesta giornata di serie B. Il Monza agguanta il primo successo stagionale nella trasferta di Cittadella: fondamentali i due rigori concessi ai biancorossi. Hanno molto da recriminare i granata, che sprecano l’opportunità di agganciare l’Empoli in vetta alla classifica. Gli azzurri sono caduti a Venezia, in una partita fortemente condizionata dalla nebbia, che al 62° minuto di gioco ha costretto il direttore di gara ad interrompere l’incontro tra le due compagini – conclusosi meno di 24 ore dopo con la vittoria dei veneti. Nonostante la sconfitta, la squadra di mister Dionisi resta prima in classifica pur venendo raggiunta da Chievo e Frosinone, entrambe vittoriose nel week-end contro Ascoli e Cosenza. La copertina di questa giornata va senz’altro alla partita tra Vicenza e Pisa, terminata con un rocambolesco 4-4, risultato che non giova a nessuna delle due squadre, entrambe rilegate ai bassi fondi della classifica. Non si fanno male neanche Brescia e Virtus Entella, con i diavoli neri che riacciuffano le rondinelle in extremis grazie ad un rigore di Mancosu, analogamente come accaduto due settimane fa nel match contro la Reggina. Giornata amara anche per la compagine amaranto, piegata dalla SPAL, in una partita che farà ancora discutere con le due squadre che hanno concluso il match con un uomo in meno a testa e con un rigore fallito da parte dei calabresi. Al centro del dibattito sarà anche la mancata partita tra Salernitana e Reggiana, con i granata bloccati nel capoluogo emiliano a causa dei troppi casi di COVID all’interno dell’organico. Il posticipo tra Lecce e Pescara, si è chiuso con la vittoria dei salentini e che condannano i delfini all’ultimo posto in classifica.

Santo Nicolò