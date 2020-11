Reggina-Spal, l’MVP dei nostri lettori: Delprato e Crisetig, c’è posto per due…

Ultime News

Torna il sondaggio targato ReggioNelPallone relativo al miglior giocatore in campo degli amaranto (Most Valuable Player), volto al coinvolgimento dei nostri lettori. Enrico Delprato e Lorenzo Crisetig. Questi i due calciatori...

Saranno due i recuperi in programma domani, mercoledì 4 novembre, nel Girone I di Serie D; si tratta di due derby, quello calabrese tra San Luca e Castrovillari e quello siciliano tra Licata e Paternò, entrambi validi per la 4^...

“Che c…o fai?”. Una parola di troppo che è costata carissima a Jeremy Menez, punito col rosso diretto nella sfida tra Reggina e Spal, per poi essere squalificato per una giornata. Andando a ritroso nel tempo,...

Reggina

Riguardo alle decisioni odierne del Giudice Sportivo, c’era molta attesa in merito ad una eventuale decisione su Salernitana-Reggiana, gara non disputatosi lo scorso sabato in quanto la società emiliana, alle prese con una...