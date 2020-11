Reggina, la carezza di Bonazzoli a Denis: “E’ un grande, deve solo stare tranquillo”

L'amatissimo ex bomber amaranto ai microfoni della Gazzetta del Sud: "Il digiuno di Denis? E' capitato anche a me, bisogna restare lucidi".

Un altro grande attaccante che di gol se ne intende, e che ha saputo costruire la sua carriera passando anche dai momenti difficili. Intervistato dalla Gazzetta del Sud, Emiliano Bonazzoli ha detto la sua sul momento difficile che sta attraversando El Tanque Denis, partendo proprio dalla stagione negativa da lui vissuta nel 2009/2010, quando il pallone sembrava non volesse entrare in nessun modo.

“Nel mio caso- si legge- incise una condizione fisica precaria, visti i due gravi infortuni subiti in precedenza con la Samp. Da queste situazioni si esce cercando di evitare la frenesia, rimanendo lucidi. In attesa che il gol arrivi, bisogna sempre pensare a come rendersi utili alla squadra, magari fornendo un assist decisivo. Denis è un grande attaccante, presto si sbloccherà”.

Per risalire la china, sarà necessario anche il supporto del gruppo “.Conta tanto, così come conta l’affetto dell’ambiente. Per quanto mi riguarda, è anche grazie a queste componenti che nella stagione successiva a quella di cui ti parlavo prima, sotto la guida di mister Atzori, tornai a fare parecchi gol”.