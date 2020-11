Reggina: attacco a secco già due volte, porta “bucata” in 5 gare su 6

La Reggina nonostante i sette gol segnati in queste prime sei partite con una media superiore al gol a gara, è rimasta già a secco in due incontri. La prima volta nel derby contro il Cosenza, terminato con un risultato ad occhiali. La seconda, invece, domenica scorsa nella sconfitta al Granillo contro la Spal di Pasquale Marino, la prima stagionale per gli amaranto di ToscanoCoincidenza in entrambe le gare gli amaranto hanno fallito un rigore con German Denis. Numeri che non dovrebbero far preoccupare ma che se si confrontano con la passata stagione fanno intuire quanto sia diverso il livello del campionato e le difficoltà che la Reggina ha incontrato nelle prime sei giornate di serie B.

Nel torneo di serie C vinto dagli amaranto lo scorso anno, infatti, solo tre volte Denis e compagni non sono andati a segno: la prima a Gennaio contro la Cavese nella sonora sconfitta per 3 a 0, poi a Catania nel match pareggiato in Sicilia ed infine nel ko casalingo contro il Monopoli di Scienza, poco prima del blocco definitivo al campionato. Sull’altro fronte, quello difensivo, la Reggina in questo avvio di torneo ha preso quasi sempre gol. In cinque gare sue sei gli amaranto hanno subito almeno una rete. Unica volta in cui questo non è accaduto è nel derby del Granillo contro il Cosenza. Nella scorsa stagione erano state 4 le reti subite nelle prime sette giornate.