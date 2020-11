Locri, un avvio vincente: è a +5 sulla squadra campione nel 2018

Inizio di stagione che rasenta la perfezione per il Locri, capolista del campionato di Eccellenza con 15 punti in 5 gare giocate; la squadra di mister Caridi guida la classifica nonostante abbia una partita in meno rispetto ad esempio al Sambiase, secondo a 2 lunghezze.

Avvio sprint per gli amaranto che, sommando anche le gare di Coppa Italia Dilettanti vinte contro Vallata del Torbido, Gioiosa e Stilese, raggiungono quota 8 vittorie in altrettante partite. Concentrandoci solo sul campionato, un Locri a punteggio pieno dopo 5 incontri non si era visto neppure nella stagione 2017/2018, quando la squadra allora guidata da mister Scorrano vinse infine il campionato quasi in scioltezza, nonostante un avvio con qualche passaggio a vuoto.

La marcia perfetta della squadra di Caridi conta due nette affermazioni casalinghe per 3-0, contro Belvedere e Palmese, e i successi in trasferta di Cotronei, 3-1, Sersale, 1-0, e Gallico, 2-1. Sono 12 le reti realizzate (appena 2 quelle subite) con Zampaglione partito bene e giunto a 3 marcature prima di incepparsi dopo il rigore sbagliato contro il Gallico Catona, ma prontamente sostituito nel tabellino dei marcatori da Catania, balzato a quota 4 e sempre a segno nelle ultime 3 partite. Una squadra forte e completa che esprime un bel gioco corale e intenso: questo è il Locri di mister Caridi che prova a replicare a distanza di tre anni il successo della squadra di Scorrano.

E, come già detto, all’epoca l’avvio non fu dei migliori, se è vero che quel Locri, forte e di alto livello qualitativo come quello odierno, incappò all’esordio in una inattesa sconfitta casalinga per 2-1 contro l’esordiente Soriano: inutile il vantaggio amaranto di Iervasi, una doppietta di Angotti fece esultare la matricola vibonese. La riscossa del Cavallo Alato giunse immediata con un filotto di tre successi inaugurato da quello per 1-0 firmato da Coluccio in casa della Reggiomediterranea (nell’immagine principale, il gol-partita), seguito dal 2-1 sul Cutro con Iervasi e Siano a ribaltare l’iniziale vantaggio ospite, e concluso dalla vittoria per 3-1 di Cotronei (stesso risultato di questa stagione) con reti di Coluccio, Siano e Khoris. Alla quinta però, altro stop per il Locri, bloccato a Trebisacce sul pari, con Carbone ad impattare il vantaggio di Maio per il definitivo 1-1.

Per il Locri 17/18, 10 punti nelle prime 5 partite e a fine campionato fu festa per il salto in Serie D. Per il Locri 20/21, punteggio pieno dopo 5 turni, un avvio decisamente migliore rispetto a tre anni fa. E anche se si sa quanto i numeri e le statistiche contino fino ad un certo punto, di sicuro con queste premesse i tifosi amaranto possono ricominciare a sognare.