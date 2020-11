Cozza vs Franceschini: le due bandiere amaranto per la prima volta di fronte

Mercoledì 4 novembre lo stadio “Corrado Alvaro” di San Luca sarà teatro del recupero della 4^ giornata di Serie D tra i padroni di casa e il Castrovillari. Il confronto proporrà un duello inedito tra i tecnici delle due squadre, Francesco Cozza e Ivan Franceschini, per la prima volta avversari da allenatori dopo una carriera che, tra campo e panchina, li ha visti uno accanto all’altro a tenere alto il vessillo della Reggina.

Cozza e Franceschini da calciatori hanno scritto pagine di storia amaranto nel primo decennio del nuovo nuovo millennio, a partire proprio dall’estate del 2000, quando il difensore emiliano giunse a Reggio alla vigilia del secondo campionato di Serie A della Reggina; il fantasista di Cariati veniva già da un anno mezzo di emozioni e gioie donate al popolo reggino. Franceschini a gennaio passò in prestito al Chievo in B, con il quale ottenne una storica promozione in massima serie.

Era il 2001 e la Reggina retrocesse dopo lo spareggio con il Verona. Per il ritorno in A si scelse di puntare ancora su chi già ci era riuscito in amaranto due anni prima, come Cozza, e su chi era invece fresco di salto di categoria, come appunto Franceschini, riportato alla base. Tre stagioni consecutive insieme, artefici dell’immediato ritorno in A e delle due successive salvezze, con tanto di nuovo spareggio, stavolta vinto contro l’Atalanta nel 2003.

Mentre il percorso di Franceschini proseguiva a Reggio, Cozza intraprese nell’estate 2004 altre esperienze, prima al Genoa, poi nel Siena. Ma nell’estate del 2005 fece ritorno al “Granillo“, in prestito proprio dai toscani. Un’altra stagione insieme in amaranto per difensore e fantasista, un’altra salvezza conquistata dalla Reggina. E a giugno 2006 entrambi salutarono, anche se per Cozza fu solo un arrivederci. In seguito anche Franceschini fece ritorno a Reggio, contribuendo da protagonista alla storica promozione in C2 dell’Hinterreggio, avvenuta nel 2012.

Chiuse le rispettive carriere da calciatori e intraprese quelle da allenatori, i due non si sono mai trovati di fronte prima d’ora, con Cozza impegnato tra C e D con Catanzaro, Pisa, Sicula Leonzio, Taranto e Altamura, mentre Franceschini è partito dall’Eccellenza con il Gallico Catona, guidando nelle ultime stagioni in D Palmese e Cittanovese. Tuttavia, ancora con la Reggina i due tecnici hanno avuto la possibilità di lavorare uno accanto all’altro: stagione 2015/2016, campionato di Serie D, gli amaranto risorti dalle ceneri del fallimento si affidano a chi ha nel cuore stampato il vessillo di club e città. Cozza è l’allenatore di quella squadra (lo era già stato anche in C), Franceschini ne diverrà vice.

Mercoledì saranno avversari per la prima volta da allenatori, in un derby calabrese nel campionato di Serie D. Al “Corrado Alvaro” oltre a sventolare il vessillo giallorosso del San Luca e quello rossonero del Castrovillari, garriranno al vento due grandissime bandiere amaranto.