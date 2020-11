Da Bonazzoli a Menez, espulsione identica: “Il rosso si poteva evitare, ma…”

Bonazzoli come Menez, stessa espulsione otto anni dopo. Provvedimento esagerato? Secondo l'ex bomber amaranto, la verità sta nel mezzo.

“Che c…o fai?”. Una parola di troppo che è costata carissima a Jeremy Menez, punito col rosso diretto nella sfida tra Reggina e Spal, per poi essere squalificato per una giornata. Andando a ritroso nel tempo, la stessa tipologia di espulsione toccò ad Emiliano Bonazzoli, in un derby con il Crotone datato aprile 2012.

Anche l’ex attaccante amaranto, si vide sventolare un rosso diretto dall’arbitro, dopo aver rivolto al guardalinee l’identica frase detta da Menez 8 anni dopo (nella foto, il momento seguente all’espulsione del bomber di Asola).

In casi del genere, arbitro e guardalinee non farebbero meglio ad usare il buonsenso, limitandosi ad un giallo? Sull’argomento ha risposto proprio Bonazzoli, nell’intervista concessa alla Gazzetta del Sud. “Sicuramente il rosso si poteva anche evitare, ma è pur vero che un calciatore deve mettere in conto che può ritrovarsi di fronte un guardalinee permaloso, o un arbitro intransigente. Una lezione che io ho imparato proprio dopo quella partita col Crotone, sono certo che l’avrà imparata anche Menez.