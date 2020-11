Serie B, slitta il verdetto su Salernitana-Reggiana

Il Giudice Sportivo su Salernitana-Reggiana: gara "sub iudice", almeno per il momento niente 3-0 a tavolino per i granata.

Riguardo alle decisioni odierne del Giudice Sportivo, c’era molta attesa in merito ad una eventuale decisione su Salernitana-Reggiana, gara non disputatosi lo scorso sabato in quanto la società emiliana, alle prese con una emergenza Covid senza precedenti tra i club (quasi trenta contagiati tra calciatori e staff), aveva deciso di non partire alla volta dell’Arechi.

L’esito rimane tuttavia congelato, in quanto, così come si legge sul sito ufficiale della Lega B, il match è “sub iudice”.

Una decisione verrà presa probabilmente la settimana prossima, quando gli emiliani avranno presentato le loro motivazioni, inerenti la mancata presenza all’Arechi.