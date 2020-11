Serie B, il posticipo: spettacolo Lecce, il Pescara resta ultimo

Ultime News

Grazie ad una doppietta di Stepinski, intervallata dal raddoppio di Coda e dal gol abruzzese di Maistro, il Lecce supera per 3-1 il Pescara nel posticipo della 6^ giornata di B. Con questo successo i salentini raggiungono quota 9...

Decimo rigore parato in carriera, già il secondo stagionale su tre concessi agli avversari. Etrit Berisha (nella foto di M. Laganà) si conferma un portiere fuori categoria e domenica al Granillo ne hanno pagato dazio la Reggina...

La sfida tra Lecce e Pescara, in programma alle 21 al via del Mare, manderà agli archivi il 6° turno di B. Entrambe le squadre, non possono permettersi ulteriori passi falsi. Partiti col favore del pronostico, i giallorossi di...