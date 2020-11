Reggina, se questo è il limite e non un caso

Probabilmente la differenza tra la serie C e la serie B si è palesata in tutta la sua forma già in queste prime sei giornate di campionato. E la Reggina ha avuto il demerito di provarla sulla propria pelle.

Qualità dei singoli, divari tecnici importanti: capacità di essere decisivi nel momento clou. Per dirla in soldoni, un portiere come Berisha in serie C è difficile trovarlo, così come attaccanti come Diaw, capaci di spostare l’andamento di una gara con le proprie giocate. Per non parlare dell’extra-lusso Castro che ha mostrato tutta la sua classe con una “batteria” di colpi a cui la difesa amaranto ha faticato a trovare rimedi. La serie B non perdona: se sbagli paghi e non vinci lasciando per strada punti pesanti. E’ successo tante volte alla Reggina. La squadra di Toscano in queste prime sei giornate è uscita dal campo sempre a testa alta, spesso al termine di prestazioni migliori rispetto agli avversari (come ieri al Granillo contro la Spal, nonostante l’inferiorità numerica), ma il piatto dei punti in classifica piange.

Più volte in queste settimane si è parlato di fortuna o di portieri avversari protagonisti. La verità come sempre sta nel mezzo. A questo punto sembra proprio che non concretizzare e raccogliere quanto seminato inizia a diventare IL LIMITE della Reggina 2020/2021.

Una squadra che segna poco rispetto a quanto produce. Che palleggia e fraseggia con autorità, che non cerca il lancio lungo ma lo sviluppo della manovra palla a terra, che regala spazi di ottimo calcio ma che poi si perde sul più bello, negli ultimi venti metri decisivi. In sintesi una squadra che non riesce a capitalizzare l’enorme mole di possesso palla prodotto, circostanza che in queste prime sei uscite è stata sempre predominante rispetto alla formazione avversa. Sarà un caso? Improbabile.

E’ questo il limite sul quale Toscano, lo staff tecnico e i calciatori dovranno lavorare per alzare l’asticella delle proprie ambizioni.

vi.iel.