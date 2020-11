Reggina, il migliore di RNP: Delprato non è più una sorpresa

Un'altra conferma per il classe 2000 di proprietà dell'Atalanta, che anche ieri ha ricambiato la fiducia di Toscano mostrando grande personalità.

Terza gara da titolare, terza prestazione di livello. Enrico Delprato sta dando ragione a chi lo ha inserito tra gli under più promettenti in circolazione, indipendentemente dalla rovinosa retrocessione del Livorno, squadra in cui ha militato lo scorso anno.

Un autentico jolly, visto che può ricoprire diversi ruoli, ma ormai appare fin troppo chiaro che la posizione all’interno dello scacchiere di Toscano sarà nel terzetto difensivo.

Il classe ‘2000, secondo ReggioNelPallone, è stato il migliore nelle fila amaranto, per quanto concerne la sfida di ieri pomeriggio contro la Spal.

Delprato 6,5 (il migliore): Altra prova di grande spessore per il giovane difensore amaranto, sempre puntuale nelle chiusure e mai in difficoltà nell’uno contro uno degli attaccanti avversari.