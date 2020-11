La Reggina ritrova Plizzari e si gode Guarna: ”guanti sicuri” per Toscano

Trovarsi pronti. Potrebbe sembrare un aspetto banale o addirittura sottovalutato nel gioco del calcio, quello di un giocatore che passa dalla panchina al campo con buoni risultati, mimetizzando l’assenza del compagno sostituito e facendola passare in secondo piano. E’ un aspetto al quale Mimmo Toscano ci tiene e che, ancor di più, piace dimostrare, così come successo più volte da un anno e mezzo a questa parte (vedi, tra gli altri, Gasparetto e Blondett nella scorsa stagione).

E’ un aspetto che si è ripetuto anche in queste prime uscite di campionato, ultimo in ordine cronologico con Enrico Guarna. Dopo una stagione (la scorsa) da titolare, l’esperto estremo difensore si è visto scavalcare dal giovane Alessandro Plizzari, che ha sin da subito ricoperto il ruolo di ‘primo’ nelle uscite con Salernitana e Pescara, per poi fermarsi prematuramente dopo essere stato colpito dal Covid.

Guarna? Presente!

Con il giovane rossonero out, Toscano si è visto costretto a scalare la gerarchia di inizio stagione e ‘richiamare’ lo stesso Guarna, la cui risposta, emessa direttamente tra i pali, è stato un eloquente ”presente”. Come in appello a scuola, ma a difesa della porta amaranto in Serie B. E non è un caso che il portiere nativo di Catanzaro abbia disputato quattro gare (dalla 3^ alla 6^ giornata) senza commettere alcuna sbavatura. ”Carpe diem”, cogli l’attimo. Lo ha fatto Guarna, sempre pronto e attento, ma anche decisivo in qualche circostanza, come quella in cui ha evitato il raddoppio della Spal con Esposito alla fine del primo tempo nella sfida di domenica. Poco o nulla da recriminare per i quattro gol subiti, dove poco avrebbe potuto fare per evitarli.

Adesso la Reggina ritrova Plizzari – finalmente negativo al Coronavirus – ma al contempo si gode un Guarna che non ha di certo deluso le aspettative nel periodo in cui è stato chiamato in causa per sopperire all’assenza del compagno. Gli amaranto adesso si troveranno di nuovo a scegliere tra l’uno e l’altro, ma con la consapevolezza di farlo sapendo di avere a disposizione portieri di buon livello (a questi aggiungiamo anche Farroni, il cui potenziale è davvero notevole), ai quali affidare la difesa della porta equivale a tutt’altro che un rischio.

an. cal.