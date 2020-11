”Forza Tanque!”, l’urlo dei tifosi amaranto per Gérman Denis

Se ad inizio campionato ci avessero detto che Gérman Denis avrebbe sbagliato due calci di rigore nelle prime sei partite, difficilmente ci avremmo creduto. Eppure, contro Cosenza e Spal l’attaccante argentino si è ritrovato due volte a calciare dagli undici metri non trovando la gioia del gol. Porte e portieri diversi, esito uguale. E’ una ruota che non gira per il verso giusto e che di certo non premia l’impegno del ”Tanque”, tra i protagonisti assoluti della cavalcata in B nella scorsa stagione.

La sorte contro il cuore

E’ un momento ”no” e lo si vede dai penalty sbagliati, dai legni colpiti e dalle conclusioni non andate a buon fine, a fronte di una grinta, un’intensità ed una voglia lottare su ogni pallone rimaste invariate. E la piazza di Reggio Calabria, questo, lo ha notato. Ma non solo. Lo ha anche riconosciuto e, per di più, ha capito la situazione e si è subito schierata a sostegno del proprio numero 19, il cui spirito di sacrificio non è mai stato messo in discussione. Denis ha dimostrato attaccamento alla maglia e le immagini che lo vedono disperarsi in seguito all’errore dal dischetto contro la Spal o a fine partita ne sono una chiara testimonianza.

Incoraggiamento e vicinanza

”Forza Tanque, Forza Denis” si legge ovunque sui social, dove i tifosi amaranto hanno letteralmente inondato di messaggi l’attaccante argentino, al quale ricevere tale vicinanza dalla propria gente, in questo periodo difficile, non può far altro che bene. Lo sa la piazza di Reggio, ma anche lo stesso Denis, che in questo anno e mezzo ha percepito e testato sulla propria pelle il calore dei tifosi reggini, che adesso più di prima vuol far tornare ad esultare per un suo gol, ricambiando il sostegno e trasformarlo in gioia.

Una gioia ad oggi ripetutamente negata ma che arriverà. Ed avrà un sapore speciale…

