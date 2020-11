Il fenomeno Ayroldi e gli errori di Denis e Menez: le 5 verità di Reggina-Spal

Prima sconfitta stagionale per la Reggina che arriva in casa contro lo Spal, al termine di una partita giocata in inferiorità numerica per settanta minuti dagli amaranto. Le cinque verità che ci ha lasciato la gara tra Reggina e Spal:

Il “fenomeno” Ayroldi – Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta è un fischietto nipote e figlio d’arte che probabilmente ha ereditato non solo la passione per l’arbitraggio ma anche quella per l’eccesso di zelo su alcune decisioni che lasciano perplessi. Come un “fenomeno atmosferico” la decisione di espellere Jeremy Menez dopo venti minuti di gioco, in maniera diretta e al primo segnale del guardalinee pare una scelte avventata e troppo frettolosa che di certo ha incanalato la gara verso il binario estense. Siamo curiosi di osservare al prossimo “che ca… fai” che Ayroldi riceverà personalmente (e non tramite guardalinee) sui campi di serie A quale sarà la sua reazione e la sanzione che infliggerà al responsabile.

Menez e l’espulsione – D’accordo che la rigidità di Ayroldi ha assunto forme di “ortodossia”, accolte anche le scuse rivolte alla squadra e alla società in serata sui social, ma se il campione francese pensasse di più a correre in campo che al resto forse aiuterebbe maggiormente i suoi compagni con i fatti e non con le parole.

Certezza Delprato – Giovane a chi? Mentre Loiacono e Cionek soffrono la velocità e la fantasia di Di Francesco, Esposito e Castro, il difensore classe 1999 si conferma sicuro, “puntuale” e combattivo. Bravo nelle diagonali e negli anticipi, mai statico nell’uno contro uno. Riesce a garantire alla batteria difensiva amaranto maggiore agilità e freschezza. Solida garanzia difensiva.

Attaccanti a secco – Passano le giornate ma i gol degli attaccanti non arrivano. Eccezion fatta per le prime due prodezze stagionali di Menez, il reparto offensivo è a secco. A questo bisogna aggiungere il secondo errore consecutivo dal dischetto del El Tanque Denis, giocatore straordinario sotto l’aspetto dell’impegno e della generosità, ma che anche ieri (dopo il derby con il Cosenza) ha calciato male il suo rigore facendosi parare il tiro da Berisha in tuffo. Delle quattro prime punte amaranto ad oggi nessuna è andata ancora a segno.

Cuore e orgoglio – La Reggina in inferiorità numerica ha schiacciato la Spal nella propria metà campo, specie nel secondo tempo, confermando di essere squadra competitiva, di qualità, pronta a giocarsela contro tutte. Ha probabilmente il limite di segnare poco e di non concretizzare, ma in quanto a cuore, orgoglio e caparbietà la Reggina vista ieri è la copia di quanto vista nelle prime cinque uscite: da questo aspetto bisogna ripartire per il resto del campionato.