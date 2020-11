Berisha da record: quello a Denis è il decimo rigore parato in carriera

Decimo rigore parato in carriera, già il secondo stagionale su tre concessi agli avversari. Etrit Berisha (nella foto di M. Laganà) si conferma un portiere fuori categoria e domenica al Granillo ne hanno pagato dazio la Reggina e German Denis che, di contro, ha sbagliato il suo secondo rigore consecutivo.

In carriera la percentuale di rigori parati dal portiere albanese è alta: 10 su 37 pari al 27%, numeri importanti per un portiere affidabile ed esperto, tra i migliori in serie B e probabilmente degno anche di palcoscenici più importanti. Le “vittime” di Berisha sono illustri, da Icardi a Dybala passando al danese Christian Lund Gytkjaer, attaccante del Monza in cui in questa stagione Berisha ha detto no e che prima di quel momento non aveva mai fallito un penalty in carriera.