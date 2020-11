Reggina, vizi e virtù: gli aspetti su cui lavorare per invertire la rotta

Presto per stilare bilanci, ma queste prime sei giornate hanno già evidenziato alcuni aspetti importanti, sui “v izi” e le “virtù” della Reggina.

Al di là di una vittoria che manca da quattro turni, lascia ben sperare il fatto che gli amaranto abbia mantenuto la propria identità tattica, inculcata dal mister sin dallo scorso campionato. Squadra sempre corta, tanto pressing e un giro palla continuo, che consente alla formazione dello Stretto di avere spesso il pallino del gioco.

Di contro, sono anche emerse delle criticità, costate parecchio in termini di punti, sulle quali bisognerà continuare a lavorare, per trovare al più presto i rimedi.

ASPETTANDO L’ATTACCO…Il dato fin qui più evidente, riguarda un attacco che ha dimostrato di avere ancora le polveri bagnate. E’ proprio la stiticità in fase offensiva, a fare suonare un primo campanello d’allarme. Nel reparto avanzato, solo Menez ha timbrato per due volte il cartellino, con Denis che, tra pali, errori dal dischetto e colpi di testa usciti di un soffio, aspetta ancora il primo gol in B. Il resto degli attaccanti, si sono visti poco o nulla. Lo scarso utilizzo di Lafferty, probabilmente risiede nel fatto che l’attaccante nordirlandese ha girovagato per l’Europa con la sua nazionale, impegnata nella Nation League (competizione a dir poco deleteria, visto il perdurare della pandemia), ma è pur vero che dall’ex Palermo era lecito aspettarsi qualcosa di più. Per Vasic giusto qualche minuto, addolcito dall’assist decisivo per il pari di Folorunsho col Pordenone, prima di tonare in infermeria. Grande attesa per Charpentier, pronto a dare il suo contributo subito dopo la sosta: attenzione però a non caricare di troppe aspettative un ragazzo che, non dimentichiamolo, si troverà all’esordio nel campionato cadetto.

DIFESA ED ESTERNI-Ad un attacco che sta “sparando a salve”, si aggiunge una certa fragilità difensiva. Soltanto contro il Cosenza, gli amaranto sono riusciti a mantenere la porta inviolata, mentre nelle ultime giornate il pacchetto arretrato ha preso gol al primo, vero pericolo creato dagli avversari. Rispetto alla passata stagione, inoltre, si registra meno spinta sulle fasce, specie alla voce “cross dal fondo” (nonostante il capocannoniere attuale sia proprio un esterno, ovvero Liotti), aspetto quest’ultimo che finisce col penalizzare la prima punta.

PIU’ COPERTI? Tra i punti di domanda, viene da chiedersi se sarebbe auspicabile un cambio di modulo, abbandonando quindi il 3-4-1-2 per tornare al “vecchio” 3-5-2, altro schema che Mimmo Toscano conosce benissimo. Continuare col trequartista dietro le due punte, con la convinzione che presto la ruota girerà, oppure dare più solidità ed equilibrio, a dispetto della fase offensiva? Una risposta che probabilmente avremo già a partire da Empoli. Di sicuro, già al Castellani bisognerà provare ad invertire la rotta: qualità ed esperienza non mancano, il tempo è ancora tutto dalla parte di Toscano & company.

Giuseppe Canale