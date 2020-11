Serie B, Lecce-Pescara chiude la 6^ giornata: giallorossi alle prese con l’emergenza Covid

La sfida tra Lecce e Pescara, in programma alle 21 al via del Mare, manderà agli archivi il 6° turno di B. Entrambe le squadre, non possono permettersi ulteriori passi falsi. Partiti col favore del pronostico, i giallorossi di Corini non vincono da tre giornate, e nei cinque incontri fin qui disputati soltanto in una occasione hanno portato a casa l’intera posta in palio. Decisamente peggiore, la situazione in cui si trovano i biancazzurri di Oddo, ex della gara: un pareggio all’esordio, poi quattro sconfitte consecutive che hanno relegato gli abruzzesi all’ultimo posto.

I salentini, sono alle prese con la dilagante emergenza Covid: ai cinque positivi già riscontrati, se n’è aggiunto un sesto nelle ultime ore, così come riportano i colleghi di sololecce.it (il bilancio, è di tre giocatori e tre componenti dello staff tecnico). In ogni caso, la gara dovrebbe disputarsi regolarmente.

Di seguito, il riepilogo delle gare già disputate e la classifica.

SERIE B, 6^ GIORNATA

Cittadella-Monza 1-2

Ascoli-Pordenone 0-1

Brescia-Virtus Entella 2-2

Chievo Verona-Cosenza 2-0

Vicenza-Pisa 4-4

Salernitana-Reggiana non disputata

Venezia-Empoli 2-0

Reggina-Spal 0-1

Frosinone-Cremonese 1-0

Lecce-Pescara ore 21.00

CLASSIFICA

Empoli 13

Chievo 13

Frosinone 13

Salernitana 11 *

Cittadella 10 *

Venezia 10 *

Spal 9

Reggina 7

Pordenone 7

Monza 6 *

Lecce 6 *

Brescia 5 *

Cosenza 5

Reggiana 4 **

Virtus Entella 4 *

Ascoli 4

Pisa 4

Vicenza 3 *

Cremonese 3 *

Pescara 1 *

*= una partita in meno

**= due partite in meno