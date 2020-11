Reggina, il ritorno di Rivas nota positiva in una domenica amara

Una delle poche note positive, riguardo la rocambolesca sconfitta della Reggina ad opera della Spal, è stata il ritorno in campo di Rigoberto Rivas. Il trequartista amaranto, reduce da un infortunio rimediato durante il pre-campionato, è entrato al 75′ al posto di Bianchi, con la squadra protesa nell’ultimo, disperato sforzo, per cercare di agguantare pareggio.

L’honduregno si è mosso molto nei 20 minuti giocati, fino ad arrivare a quel guizzo sulla fascia sinistra con il quale ha eluso l’intervento di due avversari ed è riuscito a penetrare nell’area avversaria, senza però trovare nessun compagno pronto per la stoccata vincente.

Considerato il lungo stop, non ci si poteva aspettare molto di più, dal 99 amaranto, che comunque torna a calcare il terreno di gioco e si ripropone come un’arma in più di una manovra, quella offensiva, che ultimamente non riesce ad incidere come dovrebbe. Velocità, tecnica e guizzi improvvisi, che saranno sicuramente utili. Bentornato Rigoberto.

Giuseppe Canale