Spal, Marino: “Nel secondo tempo abbiamo sofferto. Fortunati in occasione del rigore dubbio”

La Reggina, in inferiorità numerica, cede il passo alla Spal, che sbanca il ”Granillo” grazie ad un guizzo di Castro. Nel post-gara, in conferenza stampa, il tecnico degli emiliani Pasquale Marino ha analizzato la partita. Di seguito, le sue parole:

“Dopo essere rimasti in superiorità numerica abbiamo avuto l’occasione di far gol e l’abbiamo sfruttata. Dopodiché abbiamo abbassato i ritmi per poi avere l’occasione per chiuderla nei minuti finali del primo tempo.

Nel secondo tempo, invece, non abbiamo giocato, mentre loro hanno fatto leva sul ritmo, giocando in verticale sugli attaccanti. Abbiamo sofferto un po’ e regalato qualche opportunità, cosa che non doveva succedere. L’importante, comunque, era portare a casa i tre punti.

In occasione del palo e del rigore dubbio siamo stati fortunati. Calo nella ripresa? Abbiamo pensato più a gestirla che a chiuderla”.