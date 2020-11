Spal, Berisha: “Rigore? Non so se ci fosse, ma avevo studiato Denis”

La Reggina, in inferiorità numerica, cede il passo alla Spal, che sbanca il ”Granillo” grazie ad un guizzo di Castro. Nel post-gara, in conferenza stampa, il portiere degli emiliani Etrit Berisha ha parlato della vittoria della sua squadra e dell’episodio del rigore. Di seguito, le sue parole:

“Abbiamo trovato una squadra forte fisicamente che ha lottato molto. Nella ripresa loro hanno trovato più fiducia, era un campo difficile.

Rigore? Non so quanto ci fosse. Denis? Studio tutti. Lui cambia spesso ma quello era un punto in cui calcia frequentemente e mi sono concentrato per andare lì”.