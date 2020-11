Serie D Girone I, 6^ giornata: risultati, classifica e prossimo turno

Primo stop per la Cittanovese, raggiunta in vetta da Acireale e FC Messina; San Luca bloccato sul pari, quinta sconfitta per il Roccella

Una Cittanovese in emergenza perde a Biancavilla dopo aver trovato il gol del vantaggio con Crucitti: primo stop per i giallorossi, raggiunti in vetta alla classifica del girone da Acireale e FC Messina. Il San Luca non va oltre lo 0-0 casalingo contro il Paternò, quinta sconfitta su cinque per il Roccella.

SERIE D GIRONE I – 6^ giornata (01/11/2020)

Biancavilla-Cittanovese 2-1

Città di Sant’Agata-Rotonda 2-1

Licata-Dattilo 4-1

Marina di Ragusa-Acireale 1-2

ACR Messina-Gelbison rinviata

S. Maria Cilento-Roccella 2-0

Rende-FC Messina 0-1

San Luca-Paternò 0-0

Troina-Castrovillari rinviata

Classifica

13 Acireale, Cittanovese, FC Messina

12 Biancavilla

11 S. Maria Cilento

10 San Luca*

9 Licata*

8 Castrovillari**, ACR Messina*

7 Dattilo, Paternò*

6 Città di Sant’Agata*

5 Rotonda

4 Gelbison**, Troina**

3 Marina di Ragusa

2 Rende

0 Roccella*

*una partita in meno

**due partite in meno

Prossimo turno – 7^ giornata (08/11/2020)

Acireale-Licata

Castrovillari-Città di Sant’Agata

Dattilo-Troina

Gelbison-Biancavilla

FC Messina-Marina di Ragusa

Paternò-Rende

Roccella-ACR Messina

Rotonda-Cittanovese

San Luca-S. Maria Cilento