Reggina, Toscano: ”L’arbitro ha voluto fare il protagonista. Abbiamo messo sotto la Spal”

La Reggina, in inferiorità numerica, cede il passo alla Spal, che sbanca il ”Granillo” grazie ad un guizzo di Castro. Nel post-gara, in conferenza stampa, il tecnico amaranto Mimmo Toscano ha analizzato la partita. Di seguito, le sue parole:

Sulla partita: ”Anche oggi posso dire ben poco ai ragazzi, l’arbitro ha voluto fare il protagonista. Ci può stare che il calciatore ti possa dire che c***o fai, è una partita di calcio. Credo che anche in dieci la squadra abbia dimostrato tutta la sua forza, il palo ci ha negato il gol ed il rigore poteva portarci a pareggiare la partita. Magari in dieci uomini poteva cambiare anche l’inerzia della gara. Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una grande partita, avendo un grande atteggiamento. Dobbiamo pensare alla sfida di sabato con l’Empoli e metterci tutta la rabbia che abbiamo in questo momento”.

Sulla frase di Ménez: ”Dispiace, magari con 10.000 persone non si sarebbe sentita quella frase”.

Da gare come queste se ne esce più consapevoli della propria forza, ma allo stesso tempo arrabbiati. Nei primi 23′, in undici contro undici, abbiamo voluto fare la partita. In inferiorità numerica abbiamo messo sotto la Spal.

Rivas? Per me è entrato bene, così come tutti gli altri. Era importante per lui riassaporare il terreno di gioco.

Bellomo? L’ho sostituito sia perché era ammonito sia perché avevo bisogno di più fisicità”.