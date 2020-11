Reggina-Spal, Top&Flop: Delprato insuperabile, arbitraggio discutibile

La Reggina cede il passo alla Spal al termine di una partita tiratissima e ricca di episodi, con un rigore sbagliato e tre cartellini rossi. I Top&Flop di RNP per Reggina-Spal.

TOP

Delprato – Il giovane difensore scuola Atalanta è il più in palla nella retroguardia amaranto che nel primo tempo, dopo l’espulsione di Menez, balla paurosamente. Dalle sue parti tuttavia le punte ferraresi non passano, i duelli lo vedono uscire quasi sempre vittorioso, a prescindere dallo sfidante di turno.

Crisetig – Solito motore inesauribile nel centrocampo amaranto, detta i tempi e prova a dare equilibrio alla squadra, costretta a giocare in dieci per oltre un’ora di partita. Prova a lasciare il segno sul match dalla distanza armando il sinistro a pochi minuti dalla fine, Berisha ci arriva con la punta delle dita.

Berisha – Un portiere di categoria superiore, questo è certo. Costretto a molti più interventi rispetto al suo dirimpettaio, segno che la Reggina preme e ci prova fino alla fine, oltre al rigore parato a Denis, vola a bloccare la punizione di Bellomo destinata all’incrocio nel primo tempo e intercetta i tiri da fuori di Folorunsho e Crisetig nella ripresa, blindando la vittoria della Spal.

Castro – Espulso nei minuti di recupero, una decisione probabilmente eccessiva da parte del direttore di gara, è stato grande protagonista in campo, oltre che match-winner. Il suo gol è stilisticamente perfetto, un tuffo da centravanti con palla spedita di testa nell’angolino. L’argentino fa il bello e cattivo tempo, mandando in tilt più volte la difesa amaranto, tra assist illuminanti e giocate di classe.

FLOP

Menez – L’espulsione del francese condiziona la partita della Reggina, un’ingenuità pesante per un calciatore del suo calibro, chiamato a fare la differenza in campo dopo l’assenza di una settimana fa. E Menez fa la differenza, ma non nella maniera che ci si aspetterebbe. Un cartellino rosso che pesa anche in ottica futura, con la sfida di Empoli in arrivo.

Denis – Berisha è un rinomato para-rigori, ma davvero al Tanque in questo avvio di stagione gira proprio male. Eppure l’inizio della ripresa sembrava promettente, con il palo della porta della Spal che ancora trema a causa della sua cannonata. Poi il rigore e il secondo errore consecutivo dopo quello con il Cosenza.

Terna arbitrale – Giornata decisamente storta per il signor Ayroldi e i suoi assistenti. Abbondano i cartellini gialli, ben otto, non mancano i quelli rossi, addirittura tre se consideriamo anche il vice di Marino. Il tutto in una partita sostanzialmente corretta che, in realtà, si è innervosita in alcuni frangenti proprio a causa delle discutibili scelte arbitrali.