Reggina-Spal: le probabili formazioni e dove vederla in streaming

La Reggina torna in campo. Questo pomeriggio al Granillo (fischio d’inizio ore 15) arriva la Spal per la sesta giornata del campionato di serie B. Pasquale Marino, tecnico degli estensi ha sempre vinto a Reggio, la sua Spal cerca continuità di risultati per scalare la graduatoria e tornare nei primi posti mentre la Reggina è reduce da tre pareggi consecutivi.

Reggina-Spal, le probabili formazioni

Amaranto con Guarna che ha recuperato dal problema fisico, in porta. Davanti all’esperto estremo difensore, con molta probabilità si vedrà nuovamente il trio difensivo già ammirato con il Cosenza e con il Pordenone, ovvero quello formato da Loiacono, Cionek e Delprato. Quest’ultimo è favorito su Rossi. In mezzo al campo verrà confermata la coppia Crisetig-Bianchi, con Rolando a destra e Liotti a sinistra. Dopo l’assenza con il Pordenone, in attacco tornerà a vedersi la coppia Ménez-Denis, con Bellomo a supporto.

Probabile formazione REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Cionek, Delprato; Rolando, Bianchi, Crisetig, Liotti; Belllomo; Menez, Denis. All. Toscano

Tante assenza in casa Spal. Il tecnico dei ferraresi dovrebbe optare per il 3-4-1-2 puntando su Castro alle spalle del tandem d’attacco formato da De Francesco e da Sebastiano Esposito, diciottenne scuola Inter ancora a caccia del primo gol in campionato. In dubbio la presenza dell’ex amaranto Simone Missiroli, in vantaggio su di lui c’è Murgia per una maglia da titolare in mezzo al campo. L’altro ballottaggio riguarda la corsia mancina con Sala favorito su Sernicola.

Probabile formazione SPAL (3-4-1-2): Berisha; Salamon, Vicari, Tomovic; Dickmann, Murgia, Valoti, Sala; Castro; Di Francesco, Seba. Esposito. All. Marino

Reggina-Spal, dove seguirla in streaming

In campo al Granillo alle ore 15 per la sesta giornata del campionato di serie B, Reggina e Spal si sfidano in un match che manca da 46 anni. La partita potrà essere seguita sulla piattaforma Dazn che ha acquisito i diritti per la trasmissione di tutte le gare della serie B 2020/2021. Su Dazn potrà essere vista la gara tra gli amaranto di Toscano e gli estensi guidati da Marino.