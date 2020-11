Reggina-Spal, numeri a confronto: andamento simile tra due squadre in cerca della svolta

Reggina-Spal, tutto pronto per il big match del Granillo: una vittoria a testa per amaranto e biancazzurri, divisi da un solo punto in classifica.

Reggina-Spal, calcio d’inizio alle ore 15: numeri e curiosità sulla sfida del Granillo.

IL RUOLINO DI MARCIA-Andamento abbastanza simile per Reggina e Spal, divise in classifica da appena un punto. Gli amaranto, unici imbattuti insieme alla Salernitana, hanno portato a casa una vittoria e quattro pareggi, per un totale di 7 punti. Per i biancazzurri invece, 6 punti frutto di una vittoria, tre pareggi e quattro sconfitte .

LA REGGINA IN CASA-Una vittoria ed un pareggio. Questo il bilancio della Reggina al Granillo, a seguito del netto successo sul Pescara (3-1) e dello 0-0 con il Cosenza.

LA SPAL IN TRASFERTA-Fuori dal Mazza, l’undici di Marino ha totalizzato 2 punti: pareggio in casa di Monza (0-0) e Pordenone (3-3), sconfitta ad Empoli (2-1). Gli estensi non vincono in trasferta dallo scorso 8 marzo, giorno in cui espugnarono il Tardini di Parma.

ATTACCHI CONTRO DIFESE- Per quanto riguarda i gol realizzati, emiliani in leggero vantaggio: otto le marcature messe a segno dagli uomini di Marino, contro le sette della Reggina. Alla voce gol subiti invece, sorride la compagine di Toscano: alle spalle del duo Plizzari-Guarna sono finiti cinque palloni, contro gli otto raccolti in fondo alla rete dal duo Berisha-Thiam.

CLEAN SHEETS-La Reggina è riuscita a mantenere la propria porta imbattuta solo contro il Cosenza, ma la Spal non ha fatto di meglio, visto che, dopo lo 0-0 di Monza, ha sempre subito gol.

DAL DISCHETTO-Ancora nessun calcio di rigore a favore degli amaranto, mentre gli estensi hanno calciato il loro primo penalty la scorsa settimana contro il Vicenza (la realizzazione di Castro, è valsa il primo successo in campionato).

I MARCATORI-La Reggina ha mandato in rete quattro marcatori diversi, ovvero Menez, Liotti, Crisetig e Folorunsho. Sono addirittura sette invece, i giocatori della Spal andati a segno: si tratta di Salamon, Castro, Strefezza, Paloschi, Esposito, Murgia e Valoti.

I CAPOCANNONIERI-Daniele Liotti è in cima alla classifica dei bomber amaranto con tre reti, mentre nella Spal comanda Lucas Castro, con due centri.