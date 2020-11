Reggina-Spal, le pagelle amaranto: Delprato con sicurezza, Denis fallisce il secondo rigore

Bene anche Bellomo in campo solo 45' minuti

La Reggina perde la prima stagionale contro la Spal al Granillo. Nonostante l’inferiorità, specie nella ripresa, la compagine amaranto con orgoglio ha provato fino all’ultimo di impattare il punteggio fallendo un rigore con Denis. Tra i migliori in campo il difensore Delprato ed il centrocampista Crisetig, Menez e Denis invece fanno pendere l’asticella del risultato verso gli ospiti. Le pagelle di RNP:

Guarna 6,5 Il gol è imparabile, salva in uscita su Esposito lanciato a rete. Agisce da difensore aggiunto.

Loiacono 5 Inaspettatamente lontano dai suoi livelli abituali, in difficoltà con Castro e Di Francesco. Dal 46’ Rossi 5,5 Tentennante all’inizio, sbaglia qualche appoggio di troppo.

Cionek 5,5 Si ritrova spesso Castro con avversario diretto, a volte soffre, altre ne esce bene.

Delprato 6,5 (il migliore): Altra prova di grande spessore per il giovane difensore amaranto, sempre puntuale nelle chiusure e mai in difficoltà nell’uno contro uno degli attaccanti avversari.

Rolando 5,5 Sostanza in fase difensiva, poca carne a fuoco quando si tratta di attaccare. Dal 81’ Situm s.v.

Crisetig 6 Si mette sulle spalle la squadra e specie nella ripresa la guida in un disperato tentativo di rimonta.

Bianchi 5,5 Incide poco, chiamato agli straordinari in mezzo, consuma più chilometri del solito ma non si vede in chiave offensiva. Dal 74’ Rivas 6 Due buoni spunti al rientro dopo sette mesi.

Liotti 5 Poche occasioni per andare in proiezione. Dal 46’ Di Chiara 5 Affonda il colpo pochissimo, sbaglia anche le cose più elementari.

Bellomo 6 Sempre sul pezzo, con la Reggina in dieci si assume l’onere di cercare la giocata e costringe i difensori di Marino a falli ripetuti. Dal 46’ Folorunsho 6 Piazzato tra le linee cercala proiezione fisica e chiama Berisha all’intervento con un bolide mancino.

Menez 5 Lascia in dieci i suoi dopo appena venti minuti condannando la Reggina ad una partita di sofferenza.

Denis 5 Un premio alla sua infinita generosità e alla sfortuna che non lo aiuta. Il secondo errore consecutivo dal dischetto però pesa come un macigno sul punteggio finale e sul morale, suo e della squadra.

Toscano 5 Si dirà che in dieci la sua squadra ha giocato alla pari con la Spal e forse avrebbe meritato il pareggio, ed è vero. Ma se dopo sei partite, alcuni episodi di gioco si ripetono probabilmente siamo di fronte ad alcuni limiti di questa Reggina a cui occorre mettere un freno. Qualche dubbio la sostituzione di Bellomo, così come il tardivo ingresso di Rivas.