Reggina-Spal, le formazioni ufficiali: Ménez torna dal 1′, panchina per Missiroli

Cari lettori di Reggionelpallone.it, benvenuti al live match della sfida del ”Granillo” di Reggio Calabria tra Reggina e Spal, valevole per la 6^ giornata del campionato di Serie B e con fischio d’inizio alle...

Il campionato Europeo con la nazionale albanese, le apparizioni in Champion’s League ed Europa League, le 143 presenze in serie A, le esperienze con Lazio ed Atalanta. La carriera di Etrit Berisha, sentenzia che il portiere...

Ci è andato sempre molto vicino, ma complice l’errore dal dischetto nel derby, German Denis non è ancora riuscito a trovare la prima rete in stagione, a dispetto di un posto da titolare che mister Toscano gli ha sempre...

Tutti d’accordo. I quotidiani locali e nazionali hanno scelto lo stesso undici di partenza, in merito alla formazione che oggi scenderà in campo al Granillo per affrontare la Spal nella sesta giornata del torneo cadetto....