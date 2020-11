Reggina-Spal, amaranto in dieci al 24′: espulso Ménez

Una nota che potrebbe cambiare le sorti della partita. La Reggina si trova ad affrontare la Spal in dieci uomini per i successivi settantacinque minuti, dal momento in cui al 24′ il direttore di gara Ayroldi ha tirato fuori un cartellino rosso ai danni di Jérémy Ménez.

L’attaccante francese, appena rientrato da un piccolo stop dovuto ad un problema muscolare, non le ha mandate di certo a dire al guardalinee della fascia destra (”che c***o fai”), in seguito ad un colpo rimediato dalle sue parti e non fischiato.

Esclamazione verbale non gradita da parte dei due arbitri, con Ayroldi che non ci ha pensato su due volte ad espellere il numero 7 amaranto. Inutili le proteste dei compagni di squadra di Ménez.

In seguito a tale decisione, invece, lo stesso guardalinee ha accusato un problema muscolare, per il quale è stato prontamente assistito dai sanitari della Reggina (foto in basso).