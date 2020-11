Reggina, Menez si scusa via social: “Non accadrà più”

Il cartellino rosso ricevuto da Jeremy Menez ha fortemente condizionato il match della Reggina, battuta di misura dalla Spal dopo oltre un’ora in inferiorità numerica.

Un’ingenuità da parte del campione francese, il quale a mente fredda ha realizzato di aver commesso un grave errore, pur rimarcando l’eccessiva severità della decisione presa dal signor Ayroldi. Attraverso i propri profili social, Menez si è scusato per l’accaduto con queste parole: “Chiedo scusa alla terna arbitrale, ai miei compagni, al mister, alla società e ai tifosi per la mia reazione di oggi. Anche se non giustificabile credo che l’espulsione non me la meritavo. Vi prometto che non accadrà più. Forza Reggina, andiamo avanti ragazzi!!!”

Il cartellino rosso diretto rimediato da Menez comporterà, a termini di regolamento, almeno due turni di stop: il francese salterà sicuramente la trasferta di Empoli della prossima settimana e la gara interna contro il Pisa che si giocherà dopo la sosta; qualora la squalifica dovesse rivelarsi superiore alle due giornate, niente sfida in casa del Monza per lui.