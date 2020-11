Reggina, l’osservato speciale: Denis, un gol per entrare nella storia

Ci è andato sempre molto vicino, ma complice l’errore dal dischetto nel derby, German Denis non è ancora riuscito a trovare la prima rete in stagione, a dispetto di un posto da titolare che mister Toscano gli ha sempre garantito a partire dal debutto di Salerno.

Per qualità, esperienza e personalità, El Tanque rimane uno dei punti cardine di questa Reggina, ma rispetto a quanto visto in questo primo scorcio, in molti si aspettano una maggiore “presenza” negli ultimi metri avversari. Il ritorno di Menez, potrebbe riaprire maggiori spazi e fornire più occasioni al centravanti argentino, apparso troppo lontano dalla porta nella trasferta di Lignano Sabbiadoro.

Qualora dovesse riuscire ad interrompere il digiuno, Denis non solo si avvicinerebbe sempre più a quota cento gol in Italia, ma potrebbe anche entrare tra i calciatori andati a segno in tutti e tre i campionati professionistici nostrani, dal momento che in A ha trovato la via della rete con Napoli, Atalanta ed Udinese, ed in Lega Pro con Cesena e Reggina. Manca solo la B dunque, e chissà che il traguardo non arrivi proprio nell’importantissima sfida di oggi pomeriggio…